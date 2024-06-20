В Башкирии из колледжа отчислят студента, который избил одногруппницу

Напомним, в социальных сетях появилось видео, на котором 19-летний студент колледжа оскорблял и бил одногруппницу. По предварительной информации, конфликт между студентами возник из-за личной неприязни. Парень попросил прикрыть его перед преподавателями в обед, а девушка отказалась. Ссора закончилась оскорблениями и избиением.