Телеканал БСТ покажет фильм о Евразийском музее кочевых цивилизаций

В эфире главного телеканала республики зрители могут увидеть трейлер фильма «Место силы. Визит-центр Тура-хан».
Фильм, посвященный созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций, скоро покажут в эфире БСТ. В нем те, кто приложил руку к созданию уникального музея, расскажут о том, как создавался этот грандиозный проект.
Открытие визит-центра музея планируется 6 июля. Сегодня в своих соцсетях Радий Хабиров позвал всех жителей республики на это знаменательное событие и поздравил команду музея с победой во Всероссийском конкурсе «Архитектурное наследие».