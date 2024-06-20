В Башкирии завершили прием кандидатов на должность главы республики

Сегодня в Башкортостане завершился период подачи документов о выдвижении кандидата на должность главы республики. Таким образом, изъявили желание принять участие в выборах представители всех пяти парламентских партий.

Первым подал документы в Центризбирком Башкортостана глава республики Радий Хабиров, выдвинутый от партии «Единая Россия». Справедливоросов представит Владимир Нагорный. От ЛДПР документы подал Иван Сухарев. Ильшат Тимерьянов выдвинут от партии «Новые люди». И от КПРФ — Артур Шайнуров.