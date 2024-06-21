В Башкирии за сутки утонули двое мужчин и подросток

В Туймазах на озере Мяч во время отдыха в необорудованном для этого месте утонул 40-летний мужчина. Проводятся водолазные работы.

В Уфе на озере Тёплом под аншлагом о запрете купания отдыхала компания подростков. Один из ребят прыгнул в воду, но вскоре его занесло течением. 14-летнего подростка нашли мёртвым в 40 метрах от берега и в 300 метрах ниже по течению на глубине 2,5 метров.