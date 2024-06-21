В Башкирии за сутки утонули двое мужчин и подросток

В МЧС по Башкирии рассказали о новых трагических случаях на водных объектах республики.

Фото №1 - В Башкирии за сутки утонули двое мужчин и подросток

В Туймазах на озере Мяч во время отдыха в необорудованном для этого месте утонул 40-летний мужчина. Проводятся водолазные работы.

В селе Тугай Благовещенского района из реки Белой извлекли труп мужчины. Его личность устанавливается.

В Уфе на озере Тёплом под аншлагом о запрете купания отдыхала компания подростков. Один из ребят прыгнул в воду, но вскоре его занесло течением. 14-летнего подростка нашли мёртвым в 40 метрах от берега и в 300 метрах ниже по течению на глубине 2,5 метров.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

Волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии