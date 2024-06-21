В Уфе открылась выставка, посвящённая 60-летию фотохудожника Айрата Нурмухаметова

Запечатлевая самые обычные моменты повседневной жизни, художник превращает их в произведение искусства, заставляет увидеть окружающий мир в неповторимых красках. Его творчество учит видеть красоту в самых простых явлениях, смотреть на обычные вещи с другого ракурса. Поэтому каждая фотография вносит неповторимый колорит в страницы газеты «Башкортостан». Порой кажется даже лишним писать тексты к ним, потому что в открытом взгляде его героев отражается вся суть человеческого бытия, вся наша жизнь.