Детский ансамбль из Башкирии признан лучшим на конкурсе в Санкт-Петербурге

Воспитанники образцового хореографического ансамбля «Гульдар» покорили северную столицу России. Они приняли участие в международном фестивале-конкурсе детского творчества «Я могу!». Выступили перед именитыми членами жюри коллективы из 21 города, среди них лучшими посчитали сибайцев.

Кроме конкурсной программы, ребят ждала и экскурсия по Санкт-Петербургу. Участники ансамбля «Гульдар» на протяжении долгих лет знакомят зрителя с башкирской культурой, вносят вклад в сохранение национальной самобытности танцевального искусства.