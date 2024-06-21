Глава Башкирии принял участие в заседании Совета по военно-патриотическому воспитанию

Радий Хабиров принял участие в первом заседании Совета по военно-патриотическому воспитанию при Совете Федерации России. Его провёл заместитель председателя верхней палаты парламента страны Юрий Воробьёв. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Главной темой стало обсуждение военно-патриотического воспитания в условиях современных вызовов. В своем выступлении Глава Башкортостана отметил, что необходима всесторонняя работа по укреплению межнационального единства народов России, так как противники выбирают эту сферу для подрывной работы. А само военно-патриотическое воспитание должно быть комплексным. В пример Радий Хабиров привел построенный в регионе парк «Патриот». Башкортостан готов поделиться своим опытом со всеми.

У нас с одной стороны – огромная потребность в таком воспитании, с другой – уникальный шанс поставить эту работу профессионально, поднять её на должную высоту. Потому что молодёжь на конкретных примерах своих родителей, соседей, родственников, близких видит, насколько глубоко исторические процессы отражаются в жизни каждой семьи, понимает, кто настоящий патриот и насколько важно им быть. Долгое время в качестве «героев» предлагались непонятные, часто совершенно случайные персонажи, порою настроенные враждебно к нашей стране, её истории, традиционным ценностям. В Башкортостане в качестве настоящего героя мы взяли образ генерала Минигали Шаймуратова. Мы очень признательны нашему Президенту за решение о присвоении генералу Шаймуратову звания Героя России посмертно. На примере Минигали Шаймуратова мы формируем образ настоящего патриота, воина, сына народа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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