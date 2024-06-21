Глава Башкирии принял участие в заседании Совета по военно-патриотическому воспитанию

У нас с одной стороны – огромная потребность в таком воспитании, с другой – уникальный шанс поставить эту работу профессионально, поднять её на должную высоту. Потому что молодёжь на конкретных примерах своих родителей, соседей, родственников, близких видит, насколько глубоко исторические процессы отражаются в жизни каждой семьи, понимает, кто настоящий патриот и насколько важно им быть. Долгое время в качестве «героев» предлагались непонятные, часто совершенно случайные персонажи, порою настроенные враждебно к нашей стране, её истории, традиционным ценностям. В Башкортостане в качестве настоящего героя мы взяли образ генерала Минигали Шаймуратова. Мы очень признательны нашему Президенту за решение о присвоении генералу Шаймуратову звания Героя России посмертно. На примере Минигали Шаймуратова мы формируем образ настоящего патриота, воина, сына народа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан