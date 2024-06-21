Глава Башкирии принял участие в заседании Совета по военно-патриотическому воспитанию

Радий Хабиров принял участие в первом заседании Совета по военно-патриотическому воспитанию при Совете Федерации России. Его провёл заместитель председателя верхней палаты парламента страны Юрий Воробьёв. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи.
Главной темой стало обсуждение военно-патриотического воспитания в условиях современных вызовов. В своем выступлении Глава Башкортостана отметил, что необходима всесторонняя работа по укреплению межнационального единства народов России, так как противники выбирают эту сферу для подрывной работы. А само военно-патриотическое воспитание должно быть комплексным. В пример Радий Хабиров привел построенный в регионе парк «Патриот». Башкортостан готов поделиться своим опытом со всеми.