Врачи Уфы спасли 91-летнего пациента с опухолью

В Нефтекамске врачи городской больницы сохранили жизнь 91-летнего пациента. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Фото №1 - Врачи Уфы спасли 91-летнего пациента с опухолью

Мужчина поступил в больницу с опухолью слепой кишки, обтурационной кишечной непроходимостью, жалобами на боль в животе, на слабость и отсутствие стула. Также у пациента были сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность.

Учитывая возраст пациента и имеющиеся заболевания, врач-онколог и врач-хирург выбрали наиболее эффективную и минимально рискованную малоинвазивную операцию — лапороскопическую илеостомию.

пресс-служба городской больницы Нефтекамска 

Илеостомия — это операция, при которой часть тонкого кишечника (илеум) выводится на переднюю брюшную стенку через искусственное отверстие (стому). Это может быть необходимо в случае опухолей или других заболеваний кишечника, когда нужно изменить обычный путь прохождения пищи.

После проведенной операции пациента выписали на седьмые сутки в удовлетворительном состоянии. Его ожидает реабилитация.

Фото: городская больница Нефтекамска. 

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