Врачи Уфы спасли 91-летнего пациента с опухолью

Илеостомия — это операция, при которой часть тонкого кишечника (илеум) выводится на переднюю брюшную стенку через искусственное отверстие (стому). Это может быть необходимо в случае опухолей или других заболеваний кишечника, когда нужно изменить обычный путь прохождения пищи.