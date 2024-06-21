Врачи Уфы спасли 91-летнего пациента с опухолью

В Нефтекамске врачи городской больницы сохранили жизнь 91-летнего пациента. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.
Мужчина поступил в больницу с опухолью слепой кишки, обтурационной кишечной непроходимостью, жалобами на боль в животе, на слабость и отсутствие стула. Также у пациента были сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность.
Илеостомия — это операция, при которой часть тонкого кишечника (илеум) выводится на переднюю брюшную стенку через искусственное отверстие (стому). Это может быть необходимо в случае опухолей или других заболеваний кишечника, когда нужно изменить обычный путь прохождения пищи.
После проведенной операции пациента выписали на седьмые сутки в удовлетворительном состоянии. Его ожидает реабилитация.
Фото: городская больница Нефтекамска.