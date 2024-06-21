В Уфе состоялся бенефис Расимы Гайфуллиной

Расима Гайфуллина служит в театре «Нур» с первых дней его основания – с 1991 года. Она исполнила более 60 разных ролей и создала столько же неповторимых образов. Помимо театра, голос Расимы Гайфуллиной можно регулярно услышать и на радио «Юлдаш».

В день бенефиса зал был полон почитателей таланта актрисы, пришли ее друзья и близкие. Приехали даже гости из других регионов. Все они поздравили артистку с юбилеем и пожелали, чтобы еще не один яркий образ она воплотила на сцене.