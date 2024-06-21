В Башкирии работает выставка «Уфа в открытых письмах»

«Уфа в открытых письмах». Выставка с таким названием открылась в Музее истории Уфы. Её посвятили 450-летию столицы республики. Владельцем коллекции является 78-летний краевед Владимир Буравцов, который собирал уникальные открытки на протяжении 30 лет.

Большинство из них было напечатано в столице, в частной типографии Николая Блохина. На них можно увидеть исторические здания, достопримечательности прошлых столетий. По словам сотрудников музея, каждая открытка имеет большое историческое и краеведческое значение. Они отпечатаны на качественной бумаге и надписи на них хорошо видны.