Слэклайнист из Уфы прошел над рекой на высоте 80 метров

«Российской газете» Сергей рассказал, что увлекается этим видом спорта с 2016 года. Начинал он с пятиметровых дистанций невысоко над землей, затем поднялся на высоту и прошел 15 метров. В копилке личных рекордов сейчас: высота 350 метров (между башнями «Москва-Сити» в 2019 году), а по длине – 540 метров (над озером Гишгит в Кабардино-Балкарии в 2022 году).