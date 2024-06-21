В Уфе три ребёнка накидали камней на рельсы

В Уфе три ребёнка положили на рельсы камни. Об этом в транспортную полицию сообщил машинист грузового поезда.

Инцидент произошёл на перегоне Уфа-Черниковка. Правоохранители быстро установили личности хулиганов. Ими оказались мальчики 11-12 лет. Выяснилось, что они живут недалеко от железнодорожных путей и камни на рельсы положили ради интереса.