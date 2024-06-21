В Уфе три ребёнка накидали камней на рельсы

В Уфе три ребёнка положили на рельсы камни. Об этом в транспортную полицию сообщил машинист грузового поезда.

Фото №1 - В Уфе три ребёнка накидали камней на рельсы

Инцидент произошёл на перегоне Уфа-Черниковка. Правоохранители быстро установили личности хулиганов. Ими оказались мальчики 11-12 лет. Выяснилось, что они живут недалеко от железнодорожных путей и камни на рельсы положили ради интереса.

Подростков передали родителям, в отношении которых были составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

пресс-служба уфимского линейного управления МВД РФ на транспорте

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьниками и их законными представителями беседу о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и недопустимости вмешательства в его работу.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии