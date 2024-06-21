Депутаты Башкирии рассмотрят законопроект о льготах для производителей пива

Для производителей пенных напитков продлят действие льготы по налогу на имущество. Проект закона рассмотрят на пленарном заседании Госсобрания. Как отмечают парламентарии, в непростой для экономики период пивоваренная отрасль стабильно работала, а объем поступления акцизных доходов в бюджет республики показал рост и составил 7 млрд 790 млн рублей в прошлом году.
При этом рынок пива характеризуется существенным ужесточением регулирования: выросли ставки акциза, ограничены размеры ПЭТ-тары, введены приборы учета, ЕГАИС и онлайн-кассы. Благоприятные налоговые условия позволят отрасли и дальше стабильно функционировать, сохраняя рабочие места и пополняя республиканский бюджет. Эта мера поддержит и поставщиков сырья.
Воспользоваться льготой можно будет только при соблюдении нескольких условий. Об этом рассказала председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Госсобрания Республики Башкортостан Рузалия Хисматуллина. Подробности – в нашем видео.