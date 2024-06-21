Депутаты Башкирии рассмотрят законопроект о льготах для производителей пива

Для производителей пенных напитков продлят действие льготы по налогу на имущество. Проект закона рассмотрят на пленарном заседании Госсобрания. Как отмечают парламентарии, в непростой для экономики период пивоваренная отрасль стабильно работала, а объем поступления акцизных доходов в бюджет республики показал рост и составил 7 млрд 790 млн рублей в прошлом году.