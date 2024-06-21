Три спортсменки из Башкирии стали призёрами чемпионата России по универсальному бою

Сразу три спортсменки из Башкортостана впервые в истории республики стали призёрами чемпионата России по универсальному бою. По итогам турнира они вошли в состав сборной России и представят нашу страну на чемпионате мира в Баку.
Арина Макарова не только хрупкая девушка, но и настоящий боец в ринге или октагоне. Девушка уже пять лет занимается боксом, где завоевала первые награды, а смешанные единоборства попробовала совсем недавно. В финале турнира она одержала лёгкую и быструю победу – соперница сломала палец, а Арина поднялась на первую строчку пьедестала.
Ещё одна спортсменка из Башкортостана Анна Коптелина заняла второе место в весовой категории до 52 килограммов. В отличие от Макаровой, базой Анны был грэпплинг, где превалирует борцовская техника. Там она достигла звания кандидата в мастера спорта.
Дисциплина «средства защиты» в универсальном бою появилась совсем недавно – она была введена три месяца назад, поэтому чемпионат России в Домодедово действительно был историческим. Он собрал более ста спортсменов, среди которых были шесть мастеров международного класса.
Осенью наши спортсменки в составе сборной России отправятся на чемпионат мира в Баку. Помимо Макаровой и Коптелиной, там выступит Екатерина Айтукова из Нефтекамска – в Домодедово она стала третьей.