Три спортсменки из Башкирии стали призёрами чемпионата России по универсальному бою

Сразу три спортсменки из Башкортостана впервые в истории республики стали призёрами чемпионата России по универсальному бою. По итогам турнира они вошли в состав сборной России и представят нашу страну на чемпионате мира в Баку.

Арина Макарова не только хрупкая девушка, но и настоящий боец в ринге или октагоне. Девушка уже пять лет занимается боксом, где завоевала первые награды, а смешанные единоборства попробовала совсем недавно. В финале турнира она одержала лёгкую и быструю победу – соперница сломала палец, а Арина поднялась на первую строчку пьедестала.

Я всегда смотрела на армейский рукопашный бой, он нравился, тут появилась эта дисциплина. Я набралась смелости, решила выступить по ней, мне понравилось. Мне кажется, она очень популярная, особенно среди девушек. Единоборства набирают популярность, думаю, будет много людей, проведем красочные бои, наберемся большого опыта. Арина Макарова, чемпионка России по универсальному бою

Ещё одна спортсменка из Башкортостана Анна Коптелина заняла второе место в весовой категории до 52 килограммов. В отличие от Макаровой, базой Анны был грэпплинг, где превалирует борцовская техника. Там она достигла звания кандидата в мастера спорта.

В первую очередь сложность в том, что появляется ударная техника, в грэпплинге ты повалил, можешь лежать три минуты. Отдыхать здесь времени нет, когда борьба переходит в партер, есть всего 10 секунд, чтобы удержать. Анна Коптелина, серебряный призёр чемпионата России по универсальному бою

Дисциплина «средства защиты» в универсальном бою появилась совсем недавно – она была введена три месяца назад, поэтому чемпионат России в Домодедово действительно был историческим. Он собрал более ста спортсменов, среди которых были шесть мастеров международного класса.

Дисциплина заинтересовала тем, что поединки проходят в средствах защиты. Это профилактика травматизма, лицо, мягкие ткани, спортсмены не получают сильный урон. Также красивый и динамичный вид спорта. Вячеслав Жук, вице-президент отделения Общероссийской федерации универсального боя по Республике Башкортостан