В Башкирии парень и мальчик отравились парами хлора в бассейне

Прокуратура Башкирии сообщили о старте расследования массового отравления хлором в бассейне.

Фото №1 - В Башкирии парень и мальчик отравились парами хлора в бассейне

20 июня в деревне Князево шесть взрослых и 6-летний ребёнок проводили время в арендованном коттедже. В какой-то момент отдыхающие почувствовали недомогание. Они вызвали скорую помощь.

С признаками отравления парами хлора были госпитализированы 19-летний парень и 6-летний мальчик.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства произошедшего, проверит исполнение законодательства в части оказания данным комплексом услуг, не отвечающих требованиям безопасности. При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура РБ. 

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