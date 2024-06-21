В Башкирии парень и мальчик отравились парами хлора в бассейне

Прокуратура Башкирии сообщили о старте расследования массового отравления хлором в бассейне.
20 июня в деревне Князево шесть взрослых и 6-летний ребёнок проводили время в арендованном коттедже. В какой-то момент отдыхающие почувствовали недомогание. Они вызвали скорую помощь.
С признаками отравления парами хлора были госпитализированы 19-летний парень и 6-летний мальчик.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства произошедшего, проверит исполнение законодательства в части оказания данным комплексом услуг, не отвечающих требованиям безопасности. При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Фото: прокуратура РБ.