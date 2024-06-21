Спортсмен из Башкирии завоевал золото на играх БРИКС

Спортсмены продолжают бороться за награды на играх БРИКС в Казани. Для сборной нашей республики пятую золотую медаль принёс представитель борьбы греко-римского стиля. В финальном поединке уфимец Нохчо Лабазанов досрочно одержал победу над борцом из Беларуси Дмитрием Зарубским.

На вторую ступень пьедестала почета поднялся и башкирский рапирист Тимур Сафин. В финале спортсмен встретился с призёром Олимпийских игр Кириллом Барадачёвым. Сафин нанес первый укол, но до победы дотянуться не удалось. Итоговый счёт – 15:7. Игры БРИКС продлятся до воскресенья. Спортсменам из Башкортостана еще предстоит побороться за медали в боксе, борьбе курэш и на поясах.