Стали известны подробности отравления хлором в бассейне Башкирии

По предварительным данным, услугу оказывало физлицо с отсутствующей регистрацией в качестве ИП и с нарушением требований санитарного законодательства. Ведомство провело отбор проб воды из бассейна и воздуха закрытых помещений, направив в Центр гигиены и эпидемиологии.