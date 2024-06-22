Стали известны подробности отравления хлором в бассейне Башкирии

В Управлении Роспотребнадзора Башкирии сообщили подробности массового отравления парами хлора в Князево.
Напомним, 20 июня шесть взрослых и ребёнок проводили время в арендованном коттедже, когда почувствовали недомогание. Госпитализация потребовалась 19-летнему парню и 6-летнему ребёнку.
По предварительным данным, услугу оказывало физлицо с отсутствующей регистрацией в качестве ИП и с нарушением требований санитарного законодательства. Ведомство провело отбор проб воды из бассейна и воздуха закрытых помещений, направив в Центр гигиены и эпидемиологии.
Фото: Управление Роспотребнадзора РБ.