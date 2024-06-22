Бойцы из Башкирии возвращаются в зону СВО после отпуска

Подписать контракт могут мужчины до 60-ти лет, пребывающие в запасе, а также не проходившие военную службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Для поступления на военную службу по контракту нужно обратиться в пункт отбора или военкомат по месту жительства. Заявку также можно подать на сайте службапоконтракту.рф или через электронный сервис на портале госуслуг. Необходимую информацию можно получить, обратившись на горячую линию по номеру телефона 117.