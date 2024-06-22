Бойцы из Башкирии возвращаются в зону СВО после отпуска

На неделе военнослужащие вернулись в зону спецоперации. Во время своего отпуска успели отдохнуть, встретиться с родными, сделать домашние дела. Проводы состоялись в торжественной обстановке, провожали бойцов и близкие, и друзья, желали удачи и незнакомые прохожие.

Военнослужащие возвращаются на комфортных автобусах, которые выделяют по инициативе Главы Республики Башкортостан. На передовую едут в боевом расположении духа, чтобы подтвердить свою смелость и отвагу на деле в очередной раз.

Сегодня, именно при проведении специальной военной операции, мы убеждаемся, что воины из Башкортостана на счету командиров батальонов и полков, доказывает это то, что на их имя приходят очень много благодарственных писем.

Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Подписать контракт могут мужчины до 60-ти лет, пребывающие в запасе, а также не проходившие военную службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Для поступления на военную службу по контракту нужно обратиться в пункт отбора или военкомат по месту жительства. Заявку также можно подать на сайте службапоконтракту.рф или через электронный сервис на портале госуслуг. Необходимую информацию можно получить, обратившись на горячую линию по номеру телефона 117.

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