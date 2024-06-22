Волонтеры из Башкирии посетили выставку «Всё для Победы!»

Активисты народного фронта, участники регионального фонда «Всё для победы» собрались в Москве, чтобы поделиться опытом и обсудить методы поддержки бойцов. В мероприятии приняла участие и делегация из Башкортостана.

В ее составе волонтеры, организовавшие сбор и отправку гуманитарной помощи госпиталям Донбасса. Те, кто плетет маскировочные сети. Люди, за плечами которых несколько десятков выездов в зону СВО. Кто доставлял грузы на передний край, помогая нашим землякам. Кто оказывает помощь семьям военнослужащих. Каждый из них на своем участке приближает победу.