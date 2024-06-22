В Башкирии волонтёры продолжают активно помогать участникам СВО

Свою поддержку оказывают военнослужащим и в Зианчуринском районе. Среди бойцов есть и выходцы этого района. Приезжая в отпуск, они и рассказали о том, какую помощь могут оказать сельчане. Одна из важнейших — маскировочные сети. Из Уфы прислали материалы для плетения, зианчуринцы взялись за дело сразу после Дня Победы. Казалось бы, нехитрое, однако со своими нюансами. Сами женщины признаются: пока плетут, иной раз и всплакнут, в другой раз посмеются, песню запоют. В эту работу вкладывают свою душу, материнские пожелания, оберегая ребят.

Пусть эти сетки уберегут наших детей, это самое главное пожелание от нас, больше ничего не хочет материнское сердце, как уберечь свое дитя. Там служит и мой сын, вот уже два года. Венера Абдуллина

В Стерлитамакском районе организовали обед в честь праздника Курбан-байрам для участников СВО и их семей. На встречу пришли находящиеся в отпуске бойцы, матери и жены бойцов, которые выполняют боевые задачи на передовой, а также женщины, потерявшие своих близких.

Мамы и жены военнослужащих общались друг с другом, рассказывали о своих сыновьях и супругах, делились проблемами, переживаниями. Гости отметили, что такие встречи играют важную роль в укреплении социальной связи и поддержке семей участников СВО. Они позволяют почувствовать важность и признание их службы, а также дарят возможность собраться вместе.