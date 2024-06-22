В Башкирии волонтёры продолжают активно помогать участникам СВО

Свою поддержку оказывают военнослужащим и в Зианчуринском районе. Среди бойцов есть и выходцы этого района. Приезжая в отпуск, они и рассказали о том, какую помощь могут оказать сельчане. Одна из важнейших — маскировочные сети. Из Уфы прислали материалы для плетения, зианчуринцы взялись за дело сразу после Дня Победы. Казалось бы, нехитрое, однако со своими нюансами. Сами женщины признаются: пока плетут, иной раз и всплакнут, в другой раз посмеются, песню запоют. В эту работу вкладывают свою душу, материнские пожелания, оберегая ребят.
В Стерлитамакском районе организовали обед в честь праздника Курбан-байрам для участников СВО и их семей. На встречу пришли находящиеся в отпуске бойцы, матери и жены бойцов, которые выполняют боевые задачи на передовой, а также женщины, потерявшие своих близких.
Мамы и жены военнослужащих общались друг с другом, рассказывали о своих сыновьях и супругах, делились проблемами, переживаниями. Гости отметили, что такие встречи играют важную роль в укреплении социальной связи и поддержке семей участников СВО. Они позволяют почувствовать важность и признание их службы, а также дарят возможность собраться вместе.
Жители улицы Молодежной, что в Сибае, уже в шестой раз собирают гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Теперь, помимо овощей и консервов, соседи самостоятельно шьют платки, нижнее белье и вяжут мочалки для наших ребят. Основной проблемой в благом деле жители называют нехватку средств на приобретение материала для пошива. Но, как известно, мир не без добрых людей, местный предприниматель помогла решить этот вопрос.