Участнику СВО из Башкирии приобрели современную инвалидную коляску

Участнику СВО из Мелеузовского района за счет госфонда «Защитники Отечества» приобрели современную инвалидную коляску. После ранения, полученного на передовой, не может ходить. Но боец старается жить полноценной жизнью, и в этом ему помогает филиал госфонда в республике. Воину и его семье и дальше будут помогать в решении социально-бытовых вопросов.
Тяжёлое ранение не мешает заниматься спортом. Ильдар Кабиров ушёл на СВО в 2022 году. В составе танкового батальона освобождал территории ЛНР и ДНР от украинских националистов. Через месяц этого же года получил тяжелую травму, которая лишила его возможности свободно передвигаться.
После госпитализаций, перенеся пять операций, ему поставили штифт на голень и срастили мышечные волокна. Медико-социальная экспертиза установила вторую группу инвалидности — у Ильдара отсутствует 10 сантиметров большой берцовой кости. Теперь боец может передвигаться только на инвалидной коляске или костылях.
Поддержку Ильдару в тяжелой ситуации оказывают родные и близкие — мама и брат. Вместе они обратились в фонд «Защитники Отечества» с просьбой оказать содействие в приобретении электрической коляски. Очень скоро устройство уже было у них дома. На нём можно преодолеть ступеньки, подняться по пандусу, быстро передвигаться по двору и улице, управляется коляска джойстиком.
Заряда батареи коляски хватает на 40 километров, что позволяет не только доехать до ближайшего магазина, но и спокойно гулять и проводить время с семьей. Помимо коляски, Фонд «Защитники Отечества» обеспечит Ильдара Кабирова всей необходимой техникой. Уже в скором времени ему установят умный дом: робот-пылесос, центр управления, умную колонку и выключатели, розетки и цоколи. Пользоваться всем боец сможет через смартфон.
Принять участие в программе фонда по адаптации жилья могут участники СВО и члены их семей. Для этого необходимо обратиться к своему социальному координатору или в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» по адресу: город Уфа, улица Мингажева, 107.