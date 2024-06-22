Участнику СВО из Башкирии приобрели современную инвалидную коляску

Участнику СВО из Мелеузовского района за счет госфонда «Защитники Отечества» приобрели современную инвалидную коляску. После ранения, полученного на передовой, не может ходить. Но боец старается жить полноценной жизнью, и в этом ему помогает филиал госфонда в республике. Воину и его семье и дальше будут помогать в решении социально-бытовых вопросов.

Тяжёлое ранение не мешает заниматься спортом. Ильдар Кабиров ушёл на СВО в 2022 году. В составе танкового батальона освобождал территории ЛНР и ДНР от украинских националистов. Через месяц этого же года получил тяжелую травму, которая лишила его возможности свободно передвигаться.

Меня там ранило, сначала птичка, которую я хотел подбить, которая повисла над ребятами, она меня заметила, так как я гранатомётчик, я с собой два гранатомёта брал, и она в подлёте на меня скинула гранату, она попала в голову, и тут же свист, и меня уже миномётом добивали. Ильдар Кабиров, ветеран СВО

После госпитализаций, перенеся пять операций, ему поставили штифт на голень и срастили мышечные волокна. Медико-социальная экспертиза установила вторую группу инвалидности — у Ильдара отсутствует 10 сантиметров большой берцовой кости. Теперь боец может передвигаться только на инвалидной коляске или костылях.

Поддержку Ильдару в тяжелой ситуации оказывают родные и близкие — мама и брат. Вместе они обратились в фонд «Защитники Отечества» с просьбой оказать содействие в приобретении электрической коляски. Очень скоро устройство уже было у них дома. На нём можно преодолеть ступеньки, подняться по пандусу, быстро передвигаться по двору и улице, управляется коляска джойстиком.

Заряда батареи коляски хватает на 40 километров, что позволяет не только доехать до ближайшего магазина, но и спокойно гулять и проводить время с семьей. Помимо коляски, Фонд «Защитники Отечества» обеспечит Ильдара Кабирова всей необходимой техникой. Уже в скором времени ему установят умный дом: робот-пылесос, центр управления, умную колонку и выключатели, розетки и цоколи. Пользоваться всем боец сможет через смартфон.

Оформили заявки на получение транспортного средства, умного дома, адаптации жилого помещения и всё быстро решили, все потребности, для того чтобы он жил полноценной обычной жизнью. Альбина Арсланова, социальный координатор филиала госфонда «Защитники Отечества» в г. Мелеузе

Фонд «Защитника Отечества» в лице Лейсан и Альбины, которые увидели мою боль и сделали меня чуточку мобильнее, от чего жизнь начинает налаживаться. Ильдар Кабиров, ветеран СВО