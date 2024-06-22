Радий Хабиров встретился с волонтерами в парке «Патриот»

Радий Хабиров встретился с добровольцами Башкортостана, которые принимают участие в Республиканском лагере волонтёров на базе военно-патриотического парка «Патриот» имени Максима Серафимова. Общение прошло в неформальной обстановке, в амфитеатре у костра. Тем не менее, обсуждались не только важные, но и личные вопросы.
Молоды сердцем, с азартом в глазах. Армия волонтёров Башкортостана растёт с каждым годом, объединяя неравнодушных жителей республики. Несмотря на занятость учёбой или работой, они находят время, чтобы принести пользу окружающим. И делают это бескорыстно, по зову сердца.
Республиканский лагерь волонтёров собрал в парке «Патриот» имени героя России Максима Серафимова 300 самых активных добровольцев региона. Приветствуя их, Радий Хабиров отметил, что в самые трудные минуты Башкортостан всегда мог положиться на своих добровольцев, и они никогда не подводили.
Волонтерство в Башкортостане существует давно, но особый толчок развитию этому направлению дала пандемия коронавируса. Неравнодушные жители республики помогали нуждающимся, доставляли продукты питания, воду и лекарства тем, кто находился на самоизоляции, работали операторами колл-центров. И сейчас в республике зарегистрировано 138 тыс. волонтёров, на которых можно положиться не только когда трудно, но и при организации массовых праздников и фестивалей.
В последнее время в Башкортостане становится всё больше «серебряных» волонтёров — взрослых и пожилых людей, которые тоже оказывают жителям большую поддержку. Один из них — Валерий Олейник, который уже четверть века помогает трудным подросткам.
В жизни своего города, села или деревни добровольцы принимают участие и со школьной скамьи. Самой юной участницей слета волонтёров стала 14-летняя Элиза из Бижбуляка.
Разговор с волонтёрами длился больше часа. За это время Радий Хабиров ответил на десятки вопросов. Запретных тем не было. Добровольцев интересовало строительство спортивных объектов, благоустройство территорий, проведение в Башкортостане крупных международных и федеральных мероприятий. Просили и совета у главы республики, например, как достичь успехов в карьере.
Как у многодетного отца у Радия Хабирова спросили и то, как сохранить семью.
Руководитель региона положительно оценил и идею семейного волонтёрства. Родительский пример в этом случае очень полезен для воспитания детей и в целом подрастающего поколения. Позже они могут выбрать и другие виды добровольчества. Например, активисты «ЛизаАлерт» уделяют внимание не только поискам пропавших, но и поддержке родственников в трудную минуту.
На данный момент в отряде более 600 человек. Это радует, потому что у людей больше шансов вернуться домой. 600 человек выезжают и имеют возможность в большом количестве искать, находить и заканчивать поиски «Найден. Жив». Это для нас очень важная история.
В завершение встречи Радий Хабиров поблагодарил участников Республиканского лагеря волонтёров за интересный разговор и вручил лучшим представителям движения почётные знаки «Доброволец Республики Башкортостан». Одной из награждённых стала Светлана Агеева, которая помогает участникам СВО и их семьям.
Вспомнили волонтёры не только о героях специальной военной операции, но и Великой Отечественной войны. В канун Дня памяти и скорби они вместе с Главой Башкортостана зажгли 15 тыс. свечей и выложили из них масштабную огненную картину советского воина.