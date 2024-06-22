Радий Хабиров встретился с волонтерами в парке «Патриот»

Радий Хабиров встретился с добровольцами Башкортостана, которые принимают участие в Республиканском лагере волонтёров на базе военно-патриотического парка «Патриот» имени Максима Серафимова. Общение прошло в неформальной обстановке, в амфитеатре у костра. Тем не менее, обсуждались не только важные, но и личные вопросы.

Молоды сердцем, с азартом в глазах. Армия волонтёров Башкортостана растёт с каждым годом, объединяя неравнодушных жителей республики. Несмотря на занятость учёбой или работой, они находят время, чтобы принести пользу окружающим. И делают это бескорыстно, по зову сердца.

Мне очень нравится помогать людям, помогать с организацией мероприятий. Это на самом деле очень интересно и увлекательно. Ты не просто так проводишь время, а делаешь добро. Это познавательно и новый опыт. Арина Халимуллина, волонтёр

У нас очень много лекций, мы не отдыхаем, бегаем туда-сюда. Много интерактива, много спикеров. И мы получаем новый опыт. Век живи, век учись.А я занимаюсь кураторством уже 2-3 года. У меня большой опыт в проведении мероприятий. И я планирую стать уже сам организатором мероприятий. Диана Емцева и Артём Мубараков, волонтёры

Республиканский лагерь волонтёров собрал в парке «Патриот» имени героя России Максима Серафимова 300 самых активных добровольцев региона. Приветствуя их, Радий Хабиров отметил, что в самые трудные минуты Башкортостан всегда мог положиться на своих добровольцев, и они никогда не подводили.

Волонтеры нам, власти, подставили такое очень серьезное, такое настоящее крепкое плечо. Поэтому спасибо вам большое за это, искренне вам говорю, потому что, знаете, подчеркиваю, вроде есть силы, есть там, подчеркиваю, государственные какие-то инструменты, но вот волонтеры очень помогают в этом. Спасибо! Я не могу вам обещать, к сожалению, более лёгкой жизни, нам с вами на этот период что-то совсем не выпадает, но я уверен, что в какой-то момент мы все эти невзгоды преодолеем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Волонтерство в Башкортостане существует давно, но особый толчок развитию этому направлению дала пандемия коронавируса. Неравнодушные жители республики помогали нуждающимся, доставляли продукты питания, воду и лекарства тем, кто находился на самоизоляции, работали операторами колл-центров. И сейчас в республике зарегистрировано 138 тыс. волонтёров, на которых можно положиться не только когда трудно, но и при организации массовых праздников и фестивалей.

В последнее время в Башкортостане становится всё больше «серебряных» волонтёров — взрослых и пожилых людей, которые тоже оказывают жителям большую поддержку. Один из них — Валерий Олейник, который уже четверть века помогает трудным подросткам.

И раньше говорил, и сейчас говорю, что молодёжь у нас очень добрая и талантливая. Хотя некоторые люди и говорят, что злая, вот в телефонах сидят — да у нас сейчас век такой. Но всегда готовы открыть душу и откликнуться на любой призыв. Валерий Олейник, «серебряный» волонтёр

В жизни своего города, села или деревни добровольцы принимают участие и со школьной скамьи. Самой юной участницей слета волонтёров стала 14-летняя Элиза из Бижбуляка.

Волонтёр — это зов души. Это зов сердца. Я когда увидела, как этим занимаются другие, мне захотелось также помогать людям. Недавно была акция, где я раздавала Георгиевские ленточки на 9 мая. А ещё я эковолонтёр. Я убираю мусор в парках. Элиза Давлетшина, волонтёр

Разговор с волонтёрами длился больше часа. За это время Радий Хабиров ответил на десятки вопросов. Запретных тем не было. Добровольцев интересовало строительство спортивных объектов, благоустройство территорий, проведение в Башкортостане крупных международных и федеральных мероприятий. Просили и совета у главы республики, например, как достичь успехов в карьере.

На самом деле никогда не надо напрашиваться: «Возьмите меня туда на работу». Надо хорошо делать свою работу. И поверьте, большей частью, когда ты активен, компетентен, когда у тебя нормальные человеческие качества, тебя обязательно заметят, и тебя волной понесет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как у многодетного отца у Радия Хабирова спросили и то, как сохранить семью.

Одним из хранителей семьи являются традиции. Когда нет семейных традиций, начинается разбалтывание. В семье всякое бывает, где-то устали или что-то. Но традиции, они как стальной каркас, удерживают семью. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Руководитель региона положительно оценил и идею семейного волонтёрства. Родительский пример в этом случае очень полезен для воспитания детей и в целом подрастающего поколения. Позже они могут выбрать и другие виды добровольчества. Например, активисты «ЛизаАлерт» уделяют внимание не только поискам пропавших, но и поддержке родственников в трудную минуту.

Глобально я нашу миссию вижу в поддержке. Потому что они её, по сути, больше не могут получить нигде в такой момент, кроме как у нас. Они не знают, куда идти и что делать. Мы знаем. Мы делаем всё, чтобы найти людей. Гульнара Шайхутдинова и Николай Сынковский, добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

На данный момент в отряде более 600 человек. Это радует, потому что у людей больше шансов вернуться домой. 600 человек выезжают и имеют возможность в большом количестве искать, находить и заканчивать поиски «Найден. Жив». Это для нас очень важная история.

В завершение встречи Радий Хабиров поблагодарил участников Республиканского лагеря волонтёров за интересный разговор и вручил лучшим представителям движения почётные знаки «Доброволец Республики Башкортостан». Одной из награждённых стала Светлана Агеева, которая помогает участникам СВО и их семьям.

Мы работаем с Ростовским и Новочеркасским госпиталями. У меня сегодня очень радостная весть. Я нашла нашего бойца, раненного, в Ростове. И туда к нему поедет жена. Светлана Агеева, волонтёр