В Уфе прошёл премьерный показ фильма «За себя и за того парня»

В честь памятной даты в республике прошла премьера документального фильма «За себя и за того парня». Лента нашей коллеги Лилии Шафиковой посвящена ветерану Великой Отечественной Асхату Мингазетдинову. Это уникальная жизненная история советского разведчика и медика.

В этой картине не только биография, но и летопись становления медицины в Башкортостане. Именно поэтому предпремьерный показ прошел в Башкирском медицинском университете. Зрители высоко оценили работу, а сама автор призналась, что идея фильма пришла абсолютно спонтанно.