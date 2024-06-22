В Уфе прошло первенство России по велосипедному спорту

Около 30-ти девушек до 16-ти лет приняли участие в старте страны. Составить конкуренцию сборной республики приехали представительницы из семи регионов. Первенство проходило в течение четырёх дней, потому турнир носит название «многодневной гонки».
Держать ровный темп на протяжении всей трассы непросто, но это и есть залог хорошего результата. Первенство России — один из главных стартов для велогонщиков. И уже несколько лет Уфа традиционно принимает эти состязания. В этом году соревнования прошли на спорткомплексе «Биатлон».
Победителя гонки в общем зачёте выявляли в заключительный день заездов. Алёна Миронова из Белорецкого района — лидер первенства России. Она показала среди всех лучшее время — 4 часа 21 минуту и 31 секунду. Практически всю гонку Алёна была первой. Соперница из Санкт-Петербурга отстала от башкирской велогонщицы на 8 секунд.
Соревнования проходили в четыре этапа. Открыли старт участницы индивидуальной гонкой на 4 километра, следующие три дня они состязались в групповых заездах. Общий результат определяли по итогам всех гонок.
Общая протяженность заездов составила 120 километров. Сейчас большая часть велогонщиков из республики отправилась на XII Спартакиаду учащихся в Ростове-на-Дону. После башкирские спортсмены поедут на Первенство России в Самару. А в начале августа Уфа примет финал летней Спартакиады учащихся.