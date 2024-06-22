В Уфе прошло первенство России по велосипедному спорту

Около 30-ти девушек до 16-ти лет приняли участие в старте страны. Составить конкуренцию сборной республики приехали представительницы из семи регионов. Первенство проходило в течение четырёх дней, потому турнир носит название «многодневной гонки».

Держать ровный темп на протяжении всей трассы непросто, но это и есть залог хорошего результата. Первенство России — один из главных стартов для велогонщиков. И уже несколько лет Уфа традиционно принимает эти состязания. В этом году соревнования прошли на спорткомплексе «Биатлон».

Мы всегда рады провести всероссийские соревнования, потому что именно в этих соревнованиях начинают свой путь спортсмены. Мы надеемся, что через несколько лет они станут известными и знаменитыми спортсменами. И именно здесь ограничиваются грани наших бриллиантов спортивных. Айдар Камилов, исполнительный директор Федерации велосипедного спорта Республики Башкортостан

Победителя гонки в общем зачёте выявляли в заключительный день заездов. Алёна Миронова из Белорецкого района — лидер первенства России. Она показала среди всех лучшее время — 4 часа 21 минуту и 31 секунду. Практически всю гонку Алёна была первой. Соперница из Санкт-Петербурга отстала от башкирской велогонщицы на 8 секунд.

Наверное, самый тяжелый день был второй. Потому что была потяжелее трасса, она была самой тяжелой, как по мне. Нет, я не ожидала, просто тренировалась. Ну, конечно, надеялась показать свой результат. Алёна Миронова, победительница первенства России по велосипедному спорту

Соревнования проходили в четыре этапа. Открыли старт участницы индивидуальной гонкой на 4 километра, следующие три дня они состязались в групповых заездах. Общий результат определяли по итогам всех гонок.

У нас выявился самый сильнейший регион — это Республика Башкортостан. Мы получили две медали: у нас первое и третье место в генеральном зачете. На втором месте у нас Санкт-Петербург, тоже достаточно сильная команда, девочки тоже молодцы, хорошо соревновались. И на третьем месте у нас была Удмуртская Республика. Надежда Мухамадеева, главный судья соревнований