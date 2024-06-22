Спортсмены из Башкирии завоевали золото на играх БРИКС

Ильфак Ибатуллин сегодня первым из башкирских борцов заработал медаль. Он стал серебряным призером игр БРИКС в борьбе на поясах. Ибатуллин выступал в весовой категории до 57 килограммов.

Кроме него, до финала добрались ещё пять наших спортсменов — это Разиль Шабиев, Айнур Сыртаев, Замират Кусаева, Алина Пухова и Алена Фатыхова. Ещё одну золотую награду завоевали башкирские фехтовальщики. Тимур Сафин и Владислав Журавлев заняли первое место в командном первенстве среди мужчин-рапиристов. В финале они были сильнее представителей Беларуси.