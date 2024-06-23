Жители Башкирии за пару дней отдали мошенникам 24 млн рублей

Жители Башкирии продолжают становиться жертвами злоумышленников. В МВД рассказали о новых случаях мошенничества. За выходные жители региона потеряли 24 млн рублей.

А 51-летняя уфимка получила сообщения якобы от сотрудника министерства образования. Женщину попросили оформить на своё имя кредит, а после перевести деньги на «безопасный счёт». Уфимка отправила мошенникам более 3 млн рублей.