В Уфе устраняют последствия урагана

Поваленные деревья, затопленные улицы, снесённые остановочные павильоны. На Уфу обрушился циклон с градом, ливнем и сильным ветром. Сегодня в столице весь день шла уборка последствий урагана. Повреждено более 50 автомобилей. К счастью, в стихии пострадавших и погибших нет.

Обладателями квартир с видом на реку в этот вечер стали многие уфимцы. Дороги скрылись под бурлящими потоками. То, что происходило рядом с улицей Габдуллы Амантая, и вовсе походило на сход селевого потока. А картина возле 158-й гимназии напоминала сброс воды с ГЭС.

Дороги превратились в кладбище затонувших кораблей. А точнее – машин. Но из дорожного транспорта их уже вполне можно было переквалифицировать в водный. Очевидцы искренне всем сердцем переживали за судьбы железных коней. В такую же ловушку попали и автомобилисты на улице Жукова. Эту реку протяженностью в несколько перекрестков уже назвали Сипайловской.

Город стал одной большой тропой препятствий как для автомобилистов, так и для пешеходов. Параллельно водному затору по тротуару храбро пробивалась уфимка. Спрятаться от стихии не получалось иногда даже дома. Крыши некоторых зданий не смогли стать достойным препятствием для ливня. Не удалось спастись от водного удара и одному из крупных торговых центров.

Не взлетим, так поплаваем. А это уже воздушный перрон уфимского аэропорта. Но дождь – это ещё не самое страшное. Куда больше уфимцев напугал ураганный ветер. Порывы валили деревья, сносили остановки, выбивали оконные рамы балконов, как это было в Инорсе.

А на Индустриальном шоссе всё едва не закончилось трагедией. Когда начался ураган, Владлена Валитова находилась в машине. Порывом ветра оторвало крышу рядом стоящего здания и откинуло на автомобиль, в котором как раз и находилась Владлена. Девушка не ходит. И не могла самостоятельно выбраться из ловушки. За доли секунды ей помогли покинуть авто. Обломками повреждена не только машина, но и её коляска.

И это лишь часть того, что натворила непогода. Ещё ночью экстренные и коммунальные службы приступили к устранению последствий.