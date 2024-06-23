Известно, когда в Башкирии планируют завершить ремонт трассы Сибай – Акъяр

Год за два придется отработать дорожникам, чтобы наверстать сорванные сроки ремонта трассы Сибай – Акъяр. «Работы были организованы безобразно, и это надо признать», – сказал Радий Хабиров. Глава республики поручил поставить в известность местных жителей относительно сроков завершения ремонта и потребовал усилить контроль за ходом работ. По словам руководителя региона, дорога большая и сильно разбитая, поэтому приводить ее в порядок будут поэтапно. Съемочная группа телеканала БСТ выехала в Зауралье, чтобы убедиться, что подрядчик возобновил работы на «фонящем» объекте.

Глава республики переспрашивает несколько раз неспроста. Все прошлое лето Радию Хабирову рапортовали одни цифры, а по факту ремонт проблемной дороги продвигался не по плану. В итоге – сорванные сроки, и намеченные на 2023 год объемы так и остались невыполненными.

Изначально в 2023 году планировалось отремонтировать порядка 27 километров дороги. Но завершили до конца работы только на двух километрах. На остальных участках где-то уложили первый слой асфальта, где-то успели подготовить основание. На прошедшем оперативном совещании правительства республики Радий Хабиров поручил взять на особый контроль ремонт «фонящей» дороги Сибай – Акъяр.

Для того чтобы убедится, что работы на дороге Сибай – Акъяр возобновили, мы отправились в Зауралье. Проезжаем примерно 50 километров со стороны райцентра Хайбулинского района, и вот она – долгожданная для местного населения дорожная техника. Подрядчики укладывают второй слой на одном из проблемных участков автодороги.

Примерно за неделю здесь должны завершить работы, говорят представители подрядчика. После этого они переместятся на другой 6-километровый участок. На объекте трудятся пять дорожных рабочих, укладчик и два катка. С сырьем проблем нет, его привозят из Баймака – там в августе прошлого года запустили новый асфальтобетонный завод проектной мощностью до 160 тонн в час.

Новый асфальтобетонный завод смонтировали специально для дороги Сибай – Акъяр. Она стала первым объектом, который вошел в республиканскую программу по ремонту «фонящих» дорог, инициированную Радием Хабировым. Для местных жителей эта дорога – единственный путь наземного сообщения с крупными населенными пунктами.

Общая протяженность трассы Сибай – Акъяр составляет почти 103 километра. Она была построена в 80-х годах прошлого века и пришла в негодность. В 2023 году в рамках республиканской программы «фонящих» дорог здесь начали ремонт проезжей части.

Если ехать от Акъяра в сторону Сибая, самые проблемные участки дороги начинаются примерно через 60 км от границы с Баймакским районом. Ямы здесь настолько глубокие, что водителям приходится выбирать альтернативный путь – по полю. Пусть и в пыли, но там хотя бы можно немного разогнаться.

Если учитывать недоделки прошлого года, то в этом планируется сдать в общей сложности 44 километра автодороги. В 2025 году должны сделать еще 20 километров, и совсем немного работы останется на 2026 год. Если говорить в целом о дорогах республики, которые ведут от столицы Башкортостана в Зауралье, ситуация не такая уж плохая, говорят автолюбители. Прежде всего они имеют ввиду дорогу от Уфы до Сибая и Учалов.