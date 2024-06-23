Эксперты из Башкирии рассказали, как не стать жертвой мошенников

За эти выходные мошенники похитили у жителей республики более 24 млн рублей. Статистика регионального МВД пугает: с начала года злоумышленники выманили уже более 1,5 млрд рублей. Люди отдают последние деньги, а нередко еще и берут кредиты. Обман, запугивание, запутывание – преступники, звонящие по телефону, используют разные схемы. Могут даже представиться сотрудниками силовых структур. Жертвой может стать любой. Как вычислить, что вам звонит мошенник?

Пугающую информацию в своей трубке услышала уфимка Маргарита. С ее счетов происходят странные списания. Мошенники, представившиеся правоохранителями, потребовали вывести все деньги на безопасный счет. Но требовался кредит. Изначально женщина попалась и пошла в банк. Но в займе отказали, а разговор по телефону стал грубым. Удерживая на связи мошенников, Маргарите удалось вызвать настоящих полицейских. И уже в разговоре с ними преступники себя раскрыли: звонят они из Украины. И даже «похвастались» своими успехами.

А вот другая жительница столицы Екатерина далеко не сразу поняла, что имеет дело с мошенниками. Аккаунт ее начальника в мессенджере взломали, и ей пришло сообщение, что ей якобы позвонят с ФСБ и нужно делать все по их указке. Звонивший псевдосиловик заявил, что он из Москвы, и деньги женщины хотят похитить – нужно написать заявление о неразглашении, сфотографировать его и никому не рассказывать об этой беседе. А потом было переключение на липового сотрудника Нацбанка. За четыре дня женщина набрала кредитов почти на 3 млн рублей и отправила на указанный счет. Только после она поняла, что это были преступники.

Ежедневно сотрудники МВД региона принимают несколько десятков сообщений от жертв аферистов. В среднем за сутки люди отдают порядка 7 млн рублей. Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании дал поручение разработать правительству программу, которая позволит уберечь жителей региона от уловок киберпреступников.

Человек деньги отдал мошенникам, но на этом ситуация не прекращается. Потом этому человеку звонят с Украины, спрашивают, как дела, и ненавязчиво подталкивают к совершению террористического акта, якобы если сделает, то ему деньги вернут. Это не шутки. Программу надо разрабатывать, постоянно людям объяснять, кричать об этом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Полицейские говорят четко: сотрудники правоохранительных и государственных органов, силовых структур никогда не будут присылать в сообщениях свои служебные удостоверения и какие-либо документы. И вообще вести диалог в мессенджерах.

К слову, в июле вступит в силу закон, который поможет защитить средства граждан. Банки будут возвращать деньги, которые были переведены под воздействием аферистов, в том случае, если они допустили перевод средств на подозрительные счета, которые есть в базе Банка России.

А вот тем, кто уже стал жертвой мошенников, нередко требуется медицинская помощь. Сейчас в Республиканской психиатрической больнице около 20 пострадавших от действий киберпреступников проходят реабилитацию. В учреждении даже разработали свою программу помощи.

Эксперты отмечают, что злоумышленники пользуются, по сути, одними и теми же инструментами. В первую очередь стараются вызвать страх: говорят о потере денег и уголовной ответственности. И главное – требуют делать все быстро, чтобы не дать жертве одуматься. Психологи говорят, что вычислить по разговору преступников все-таки можно: мошенники не дают сказать ни слова, не позволяют задавать вопросы, очень напористы и повторяют одну и ту же информацию много раз.