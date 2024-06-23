Эксперты из Башкирии рассказали, как не стать жертвой мошенников

За эти выходные мошенники похитили у жителей республики более 24 млн рублей. Статистика регионального МВД пугает: с начала года злоумышленники выманили уже более 1,5 млрд рублей. Люди отдают последние деньги, а нередко еще и берут кредиты. Обман, запугивание, запутывание – преступники, звонящие по телефону, используют разные схемы. Могут даже представиться сотрудниками силовых структур. Жертвой может стать любой. Как вычислить, что вам звонит мошенник?
Пугающую информацию в своей трубке услышала уфимка Маргарита. С ее счетов происходят странные списания. Мошенники, представившиеся правоохранителями, потребовали вывести все деньги на безопасный счет. Но требовался кредит. Изначально женщина попалась и пошла в банк. Но в займе отказали, а разговор по телефону стал грубым. Удерживая на связи мошенников, Маргарите удалось вызвать настоящих полицейских. И уже в разговоре с ними преступники себя раскрыли: звонят они из Украины. И даже «похвастались» своими успехами.
А вот другая жительница столицы Екатерина далеко не сразу поняла, что имеет дело с мошенниками. Аккаунт ее начальника в мессенджере взломали, и ей пришло сообщение, что ей якобы позвонят с ФСБ и нужно делать все по их указке. Звонивший псевдосиловик заявил, что он из Москвы, и деньги женщины хотят похитить – нужно написать заявление о неразглашении, сфотографировать его и никому не рассказывать об этой беседе. А потом было переключение на липового сотрудника Нацбанка. За четыре дня женщина набрала кредитов почти на 3 млн рублей и отправила на указанный счет. Только после она поняла, что это были преступники.
Ежедневно сотрудники МВД региона принимают несколько десятков сообщений от жертв аферистов. В среднем за сутки люди отдают порядка 7 млн рублей. Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании дал поручение разработать правительству программу, которая позволит уберечь жителей региона от уловок киберпреступников.
Полицейские говорят четко: сотрудники правоохранительных и государственных органов, силовых структур никогда не будут присылать в сообщениях свои служебные удостоверения и какие-либо документы. И вообще вести диалог в мессенджерах.
К слову, в июле вступит в силу закон, который поможет защитить средства граждан. Банки будут возвращать деньги, которые были переведены под воздействием аферистов, в том случае, если они допустили перевод средств на подозрительные счета, которые есть в базе Банка России.
А вот тем, кто уже стал жертвой мошенников, нередко требуется медицинская помощь. Сейчас в Республиканской психиатрической больнице около 20 пострадавших от действий киберпреступников проходят реабилитацию. В учреждении даже разработали свою программу помощи.
Эксперты отмечают, что злоумышленники пользуются, по сути, одними и теми же инструментами. В первую очередь стараются вызвать страх: говорят о потере денег и уголовной ответственности. И главное – требуют делать все быстро, чтобы не дать жертве одуматься. Психологи говорят, что вычислить по разговору преступников все-таки можно: мошенники не дают сказать ни слова, не позволяют задавать вопросы, очень напористы и повторяют одну и ту же информацию много раз.
По словам специалистов, лучше не принимать звонки с незнакомых номеров. Если все-таки ответили, то нужно понимать, что человека на другом конце линии вы не видите, а следовательно, и верить ему нет оснований. А любой подозрительный разговор можно завершить, просто повесив трубку.