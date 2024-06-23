Отдых с комфортом и необычные маршруты: как развивается туризм в Башкирии

В Башкортостане становится ещё больше туристических мест. Система грантов и субсидий, налоговых льгот и административных послаблений позволяет поднять туризм в республике на новый уровень, создается инфраструктура, появляются необычные маршруты для путешествий с комфортом. В Караидельском районе строят 41 новый дом для отдыха. Это быстровозводимые конструкции, которые удалось реализовать по федеральной программе. А благодаря субсидированию от республики заработали и два новых пляжа. Чем ещё Башкортостан может порадовать путешественников и где туристы могут получить новые впечатления, не жертвуя комфортом?
За каждый движением своих подопечных следят рыбоводы. Контролируют не только их перемещение, но и содержание кислорода в воде, её температуру и освещенность. Настоящие рыбные ясли. По мере подрастания мальков переводят из одних лотков в другие. Есть резервуары для всех стадий развития.
Другой детский сад-миллионник развернули уже под открытым небом. Там содержатся более взрослые особи карпов, карасей и форели. А для тех, кому нравится любоваться этими подводными жителями, возвели целый туристический комплекс – пять искусственных прудов, окружённых деревянными домиками и юртами. Летом приезжие могут попариться в бане или порыбачить, зимой – отправиться изучать окрестности на снегоходах. И всё это стало возможным благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Ещё один эко-отель на территории республики находится в деревне Уразбахты. Там недавно началось строительство новых быстровозводимых домов по федеральной программе. Оценить их удобство можно будет уже в конце июля.
С каждым годом Башкортостан привлекает всё больше путешественников, в том числе иностранных. В разных районах республики открываются музейно-экскурсионные комплексы, где гости могут познакомиться с культурой, традициями и историей разных народов. Точками притяжения этнографического туризма стали геопарки «Торатау» и «Янган-Тау», заповедник «Шульган-Таш», промышленный туризм развит в Благовещенске, событийный – в Стерлитамаке и Баймакском районе, а гастрономический – в Бирске. В Чишминском районе возводится Евразийский музей кочевых цивилизаций мирового уровня. Его признали лучшим инновационным проектом уже на этапе строительства. На днях на месте бывшей деревни Текеево Салаватского района – малой родины национального героя Башкортостана – состоялось открытие историко-культурного комплекса «Салауат ере».
В самом начале своей работы глава региона Радий Хабиров обозначил развитие внутреннего туризма в Башкортостане как критическую ситуацию, связав данную проблему с отсутствием необходимой инфраструктуры. Сейчас же Башкортостан входит в то небольшое число регионов, где отмечается рост туристического потока. Об этом говорят и федеральные эксперты.
Открыть для себя Башкортостан туристический может каждый. С 31 октября по 2 ноября в Уфе пройдёт финал Всероссийской премии «Маршрут года», где будут представлены лучшие туристические проекты нашей республики и страны. А победа в конкурсе даст нашему региону дополнительный толчок к популярности.