Отдых с комфортом и необычные маршруты: как развивается туризм в Башкирии

В Башкортостане становится ещё больше туристических мест. Система грантов и субсидий, налоговых льгот и административных послаблений позволяет поднять туризм в республике на новый уровень, создается инфраструктура, появляются необычные маршруты для путешествий с комфортом. В Караидельском районе строят 41 новый дом для отдыха. Это быстровозводимые конструкции, которые удалось реализовать по федеральной программе. А благодаря субсидированию от республики заработали и два новых пляжа. Чем ещё Башкортостан может порадовать путешественников и где туристы могут получить новые впечатления, не жертвуя комфортом?

За каждый движением своих подопечных следят рыбоводы. Контролируют не только их перемещение, но и содержание кислорода в воде, её температуру и освещенность. Настоящие рыбные ясли. По мере подрастания мальков переводят из одних лотков в другие. Есть резервуары для всех стадий развития.

Из икры через 10 дней рыбки начинают появляться, через два месяца начинаем кормить их спецкормом. Динар Зайдуллин, сотрудник хозяйства

Другой детский сад-миллионник развернули уже под открытым небом. Там содержатся более взрослые особи карпов, карасей и форели. А для тех, кому нравится любоваться этими подводными жителями, возвели целый туристический комплекс – пять искусственных прудов, окружённых деревянными домиками и юртами. Летом приезжие могут попариться в бане или порыбачить, зимой – отправиться изучать окрестности на снегоходах. И всё это стало возможным благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Ещё один эко-отель на территории республики находится в деревне Уразбахты. Там недавно началось строительство новых быстровозводимых домов по федеральной программе. Оценить их удобство можно будет уже в конце июля.

Мы откроем двери ещё восьми домов общей вместимостью 32 человека. Главная цель нашего отеля – это объединение и совместное времяпровождение родителей и детей. Мы стараемся организовывать и социальные заезды для детей участников СВО и малообеспеченных семей. Эльвина Рожина, инициатор туристического проекта

С каждым годом Башкортостан привлекает всё больше путешественников, в том числе иностранных. В разных районах республики открываются музейно-экскурсионные комплексы, где гости могут познакомиться с культурой, традициями и историей разных народов. Точками притяжения этнографического туризма стали геопарки «Торатау» и «Янган-Тау», заповедник «Шульган-Таш», промышленный туризм развит в Благовещенске, событийный – в Стерлитамаке и Баймакском районе, а гастрономический – в Бирске. В Чишминском районе возводится Евразийский музей кочевых цивилизаций мирового уровня. Его признали лучшим инновационным проектом уже на этапе строительства. На днях на месте бывшей деревни Текеево Салаватского района – малой родины национального героя Башкортостана – состоялось открытие историко-культурного комплекса «Салауат ере».

Что привлекает людей? Какие-то исторические события и, конечно, природа. Здесь всё это органично сочетается. На этой земле раньше располагалась деревня, в которой родился и жил в юношеские годы Салават Юлаев. Это историческое место. Второе – это очень красивая природа. Мы приглашаем туристов на северо-восток, в Салаватский район. Здесь есть сплавы, очень красивая природа, здесь три реки. Представляете, наши предки выбирали место, где три реки вот так сочетаются и расходятся, очень красивое место. Поэтому я думаю, что здесь каждый по душе себе что-то найдет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В самом начале своей работы глава региона Радий Хабиров обозначил развитие внутреннего туризма в Башкортостане как критическую ситуацию, связав данную проблему с отсутствием необходимой инфраструктуры. Сейчас же Башкортостан входит в то небольшое число регионов, где отмечается рост туристического потока. Об этом говорят и федеральные эксперты.

На протяжении последних четырех лет для многих регионов Башкортостан является примером развития внутреннего туризма. Геннадий Шаталов, председатель правления Фонда развития общественных связей «Регион PR»