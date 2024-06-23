Отдых с комфортом и необычные маршруты: как развивается туризм в Башкирии

В Башкортостане становится ещё больше туристических мест. Система грантов и субсидий, налоговых льгот и административных послаблений позволяет поднять туризм в республике на новый уровень, создается инфраструктура, появляются необычные маршруты для путешествий с комфортом. В Караидельском районе строят 41 новый дом для отдыха. Это быстровозводимые конструкции, которые удалось реализовать по федеральной программе. А благодаря субсидированию от республики заработали и два новых пляжа. Чем ещё Башкортостан может порадовать путешественников и где туристы могут получить новые впечатления, не жертвуя комфортом?

За каждый движением своих подопечных следят рыбоводы. Контролируют не только их перемещение, но и содержание кислорода в воде, её температуру и освещенность. Настоящие рыбные ясли. По мере подрастания мальков переводят из одних лотков в другие. Есть резервуары для всех стадий развития.

Из икры через 10 дней рыбки начинают появляться, через два месяца начинаем кормить их спецкормом.

Динар Зайдуллин, сотрудник хозяйства

Другой детский сад-миллионник развернули уже под открытым небом. Там содержатся более взрослые особи карпов, карасей и форели. А для тех, кому нравится любоваться этими подводными жителями, возвели целый туристический комплекс – пять искусственных прудов, окружённых деревянными домиками и юртами. Летом приезжие могут попариться в бане или порыбачить, зимой – отправиться изучать окрестности на снегоходах. И всё это стало возможным благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Ещё один эко-отель на территории республики находится в деревне Уразбахты. Там недавно началось строительство новых быстровозводимых домов по федеральной программе. Оценить их удобство можно будет уже в конце июля.

Мы откроем двери ещё восьми домов общей вместимостью 32 человека. Главная цель нашего отеля – это объединение и совместное времяпровождение родителей и детей. Мы стараемся организовывать и социальные заезды для детей участников СВО и малообеспеченных семей.

Эльвина Рожина, инициатор туристического проекта
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С каждым годом Башкортостан привлекает всё больше путешественников, в том числе иностранных. В разных районах республики открываются музейно-экскурсионные комплексы, где гости могут познакомиться с культурой, традициями и историей разных народов. Точками притяжения этнографического туризма стали геопарки «Торатау» и «Янган-Тау», заповедник «Шульган-Таш», промышленный туризм развит в Благовещенске, событийный – в Стерлитамаке и Баймакском районе, а гастрономический – в Бирске. В Чишминском районе возводится Евразийский музей кочевых цивилизаций мирового уровня. Его признали лучшим инновационным проектом уже на этапе строительства. На днях на месте бывшей деревни Текеево Салаватского района – малой родины национального героя Башкортостана – состоялось открытие историко-культурного комплекса «Салауат ере».

Уфимская волна

Что привлекает людей? Какие-то исторические события и, конечно, природа. Здесь всё это органично сочетается. На этой земле раньше располагалась деревня, в которой родился и жил в юношеские годы Салават Юлаев. Это историческое место. Второе – это очень красивая природа. Мы приглашаем туристов на северо-восток, в Салаватский район. Здесь есть сплавы, очень красивая природа, здесь три реки. Представляете, наши предки выбирали место, где три реки вот так сочетаются и расходятся, очень красивое место. Поэтому я думаю, что здесь каждый по душе себе что-то найдет.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В самом начале своей работы глава региона Радий Хабиров обозначил развитие внутреннего туризма в Башкортостане как критическую ситуацию, связав данную проблему с отсутствием необходимой инфраструктуры. Сейчас же Башкортостан входит в то небольшое число регионов, где отмечается рост туристического потока. Об этом говорят и федеральные эксперты.

На протяжении последних четырех лет для многих регионов Башкортостан является примером развития внутреннего туризма.

Геннадий Шаталов, председатель правления Фонда развития общественных связей «Регион PR»

Открыть для себя Башкортостан туристический может каждый. С 31 октября по 2 ноября в Уфе пройдёт финал Всероссийской премии «Маршрут года», где будут представлены лучшие туристические проекты нашей республики и страны. А победа в конкурсе даст нашему региону дополнительный толчок к популярности.

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