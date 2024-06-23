В Башкирии стартовала приёмная кампания – 2024

Время больших надежд и волнений. В Башкортостане стартовала приемная кампания в вузы. Судьбоносный этап для более чем 15 тысяч вчерашних школьников, который определит не только их будущее, но и страны в целом. В этом году в силу вступили новые правила поступления по определенным направлениям, а также действует ряд льгот. Все больше абитуриентов выбирают башкирские вузы, и на то есть вполне объяснимые причины.
С одной стороны – глава республики, с другой – те, кто совсем скоро также будет создавать будущее Башкортостана и всей страны. На встрече собрались лучшие из лучших – победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. В этом году их рекордное количество – более полусотни.
Эту встречу неспроста провели в корпусе уфимского кампуса. На сегодня это самая современная площадка для обучения молодых специалистов в Башкортостане. Многие абитуриенты, кстати, приняли решение, что поступать будут в республиканские вузы. Один из таких – Вадим Харисов, победитель международной олимпиады по химии.
В этом году университеты Уфы предлагают порядка 15 тысяч бюджетных мест, что почти на 500 больше, чем в предыдущем. Треть из них приходится на самый большой вуз столицы – УУНиТ.
Привлекательнее вузы становятся для иностранных студентов. Например, в БГМУ сейчас учатся более 5 тысяч молодых ученых из 64 стран мира. Хибаталла Аджемахери очень надеется, что в скором времени пополнит эти ряды.
Особые правила – для участников СВО. Без экзаменов поступить могут Герои России, кавалеры ордена Мужества и их дети, а также дети погибших участников спецоперации. В каждом вузе есть своя соответствующая квота для таких категорий.
В этом году Президент России подписал закон, который меняет правила поступления на целевое направление. Теперь абитуриент сам находит заказчика обучения, и они заключают договор. Количество студентов, поступающих по целевому направлению, растет из года в год. Но далеко не все знают о такой возможности. Однако это стало очень удобным инструментом для получения образования мечты, а главное – дальнейшего быстрого трудоустройства и построения карьеры. Абитуриенты могут подавать документы в пять вузов на пять специальностей.