В Башкирии стартовала приёмная кампания – 2024

Время больших надежд и волнений. В Башкортостане стартовала приемная кампания в вузы. Судьбоносный этап для более чем 15 тысяч вчерашних школьников, который определит не только их будущее, но и страны в целом. В этом году в силу вступили новые правила поступления по определенным направлениям, а также действует ряд льгот. Все больше абитуриентов выбирают башкирские вузы, и на то есть вполне объяснимые причины.

С одной стороны – глава республики, с другой – те, кто совсем скоро также будет создавать будущее Башкортостана и всей страны. На встрече собрались лучшие из лучших – победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. В этом году их рекордное количество – более полусотни.

Для нас это очень важно, потому что показатель количества победителей олимпиад и стобалльников по итогам ЕГЭ является для нас своего рода лакмусовой бумажкой, всё ли правильно мы делаем в сфере образования. То, что с 2020 года количество победителей и призёров олимпиады выросло почти в два раза, говорит о том, что мы всё делаем верно и уверенно идём вперёд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Эту встречу неспроста провели в корпусе уфимского кампуса. На сегодня это самая современная площадка для обучения молодых специалистов в Башкортостане. Многие абитуриенты, кстати, приняли решение, что поступать будут в республиканские вузы. Один из таких – Вадим Харисов, победитель международной олимпиады по химии.

В этом году университеты Уфы предлагают порядка 15 тысяч бюджетных мест, что почти на 500 больше, чем в предыдущем. Треть из них приходится на самый большой вуз столицы – УУНиТ.

Ежегодно не менее 10 программ мы обновляем, есть что предложить талантливым молодым людям. Планы по внебюджетному приёму, в общей сложности мы в эту приёмную кампанию должны принять свыше 10 000 молодых людей. Вадим Захаров, ректор Уфимского университета науки и технологий

Привлекательнее вузы становятся для иностранных студентов. Например, в БГМУ сейчас учатся более 5 тысяч молодых ученых из 64 стран мира. Хибаталла Аджемахери очень надеется, что в скором времени пополнит эти ряды.

Я люблю медицину. Интересуюсь ей очень давно, приехала в Уфу, чтобы поступить в вуз. Знаю, что он очень высоко котируется в России. Хибаталла Аджемахери, абитуриент /Марокко/

Наш университет развивается, появились новые специальности: клиническая психология, биоинформатика, биоинженерия, медицинская биохимия. Ринат Байрамгулов, заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии БГМУ

Особые правила – для участников СВО. Без экзаменов поступить могут Герои России, кавалеры ордена Мужества и их дети, а также дети погибших участников спецоперации. В каждом вузе есть своя соответствующая квота для таких категорий.