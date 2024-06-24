В Башкирии начало рабочей недели будет прохладным и дождливым

В начале недели в Башкирии будет прохладно и дождливо. Как сообщают специалисты Башгидрометцентра, сегодня по республике пройдут кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы, ливни и град. Ветер северо-западный умеренный. Дневная температура воздуха – от +16 до +21 градуса.

Завтра, 25 июня, ночью и днем в некоторых районах региона прогнозируются кратковременные дожди, грозы, град. Ветер не изменит своего направления. Ночью столбики термометров поднимутся до отметок +8, +13 градусов, днем – до +15, +20.