В районе Башкирии из-за проливных дождей подтоплены частные жилые дома

В Абзелиловском районе Башкирии зафиксированы случаи подтопления из-за сильного ливня, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Дождевой водой в деревне Озерное подтопило 76 придомовых территорий и 2 частных дома.

Ураганный ветер, пронесшийся в селе Янгельское того же района 23 июня, сорвал кровлю со здания местной школы и нескольких частных жилых домов. В местном парке упали деревья, оборвана линия электропередачи. Кроме того, в деревне Северный стихия повалила заборы 7 частных домовладений. Погибших и пострадавших нет.