Власти Башкирии обсудили ликвидацию последствий урагана и помощь участникам СВО

Ликвидация последствий урагана в Абзелиловском районе, поддержка участников спецоперации, гранты педагогам дошкольного образования, открытие музыкального колледжа и бассейна в городе Октябрьском – эти вопросы сегодня обсуждали на еженедельном оперативном совещании правительства под руководством Главы Башкортостана. Заседание началось с минуты молчания в память о погибших во время террористической атаки украинского режима на Севастополь и нападения террористов в Махачкале.

23 июня ВСУ нанесли преднамеренный ракетный удар по Севастополю пятью американскими тактическими ракетами. Пострадало более 150 человек, есть погибшие, к сожалению, среди них и маленькие дети. Вчера же была совершена бесчеловечная террористическая атака в Махачкале и Дербенте. Это было сделано в День Троицы, по сути, сатанинский акт, погибли сотрудники правоохранительных органов. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И сегодня на совещании Радий Хабиров наградил инструктора группы специального назначения орденом генерала Шаймуратова. Выпускник Уфимского кадетского корпуса сейчас служит в 45-й отдельной гвардейской бригаде спецназа. В одной из боевых командировок боец во время эвакуации раненого ехал по незнакомой дороге и подорвался на мине, сейчас находится на реабилитации.

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