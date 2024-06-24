Власти Башкирии обсудили ликвидацию последствий урагана и помощь участникам СВО

23 июня ВСУ нанесли преднамеренный ракетный удар по Севастополю пятью американскими тактическими ракетами. Пострадало более 150 человек, есть погибшие, к сожалению, среди них и маленькие дети. Вчера же была совершена бесчеловечная террористическая атака в Махачкале и Дербенте. Это было сделано в День Троицы, по сути, сатанинский акт, погибли сотрудники правоохранительных органов. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан