Власти Башкирии обсудили ликвидацию последствий урагана и помощь участникам СВО

Ликвидация последствий урагана в Абзелиловском районе, поддержка участников спецоперации, гранты педагогам дошкольного образования, открытие музыкального колледжа и бассейна в городе Октябрьском – эти вопросы сегодня обсуждали на еженедельном оперативном совещании правительства под руководством Главы Башкортостана. Заседание началось с минуты молчания в память о погибших во время террористической атаки украинского режима на Севастополь и нападения террористов в Махачкале.
И сегодня на совещании Радий Хабиров наградил инструктора группы специального назначения орденом генерала Шаймуратова. Выпускник Уфимского кадетского корпуса сейчас служит в 45-й отдельной гвардейской бригаде спецназа. В одной из боевых командировок боец во время эвакуации раненого ехал по незнакомой дороге и подорвался на мине, сейчас находится на реабилитации.