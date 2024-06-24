В Башкирии определили победителей «Ночной лиги» по настольному теннису

Определились победитель и призеры «Ночной лиги» по настольному теннису. Уникальный проект среди предприятий и организаций реализовывался впервые. В нем приняли участие 18 команд из Уфы, Мелеуза, Салавата и Стерлитамака.

С октября по июнь представители разных предприятий собирались по вечерам, тренировались, а также проводили матчевые встречи друг с другом. В итоге в финальный этап попали восемь сильнейших коллективов. Остальные разыграли места во втором финале турнира.