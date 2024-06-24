Стерлитамак с начала СВО отправил 360 тонн гумпомощи

С начала СВО Стерлитамак отправил в зону спецоперации порядка 360 тонн гуманитарной помощи. Буквально на днях руководство муниципалитета сопроводило ещё один конвой в новые регионы страны, где служат стерлитамакцы.
В составе груза были автомобили повышенной проходимости, мотоциклы, техника, средства радиоэлектронной борьбы и коптеры, маскировочные сети, инструменты, запчасти и многое другое. Всё по заказам самих бойцов. Кто-то даже попросил флаг родного города.
Также солдаты получили посылки из дома и письма от детей. Всего проехали более 6 тыс. км по всем подразделениям, где служат их земляки. Для главы администрации города эта поездка стала уже шестой по счету.
Параллельно с разгрузкой на точках, руководство Стерлитамака собирает новые заявки. Они отмечают, что каждый раз заявки разные, и город старается выполнить все поручения своих воинов. Кроме того, те бойцы, которые приезжают в отпуск, также приходят в администрацию, чтобы передать пожелания сослуживцев. К слову, сейчас Стерлитамак вновь собирает гуманитарный конвой, чтобы доставить все необходимое и как можно скорее.