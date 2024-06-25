В российские школы намерены вернуть оценки за поведение

В российские школы могут вернуть оценки за поведение. Соответствующее предложение озвучил глава Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев во время заседания рабочей группы, информирует ИТАР-ТАСС. Еще одно предложение: не допускать учащихся с плохим поведением к выпускным экзаменам.
В федеральном министерстве просвещения сообщили, что не против такого нововведения.
Что касается предложения о недопуске к экзаменам за плохое поведение, то глава ведомства призвал «не принимать спонтанных решений».