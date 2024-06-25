В российские школы намерены вернуть оценки за поведение

В российские школы могут вернуть оценки за поведение. Соответствующее предложение озвучил глава Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев во время заседания рабочей группы, информирует ИТАР-ТАСС. Еще одно предложение: не допускать учащихся с плохим поведением к выпускным экзаменам.  

Фото №1 - В российские школы намерены вернуть оценки за поведение

В федеральном министерстве просвещения сообщили, что не против такого нововведения.

Мы в целом не против введения в том числе оценки за поведение, <…> критерии этой оценки, кто ее будет выставлять и какие последствия у этой оценки, нужно понимать. 

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

Что касается предложения о недопуске к экзаменам за плохое поведение, то глава ведомства призвал «не принимать спонтанных решений».

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