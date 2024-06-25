Спортсмены из Башкирии завоевали 20 медалей на играх БРИКС

Накануне на оперативном совещании в правительстве подвели итоги успешного выступления башкирских спортсменов на Играх БРИКС в Казани. В международном старте принимали участие представители 86 стран. На спортивный форум отправились 18 представителей республики. Они разыграли медали в восьми дисциплинах.

Первую золотую медаль для Башкортостана принес дзюдоист Эрнест Шарафутдинов. Также медали высшего достоинства завоевали наши атлеты в бадминтоне, боксе, в греко-римской борьбе и борьбе куреш, в фехтовании, гребле на байдарках и каноэ. Триумфально выступили на играх в Казани башкирские спортсмены в борьбе на поясах. Все шесть атлетов добрались до финальных схваток. Золото завоевали Алина Пухова, Айнур Сыртаев и самая молодая участница в сборной России Замират Кусаева.