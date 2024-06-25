В Башкирии за 3,5 года заявлено 200 инициатив по развитию придорожного сервиса

За 3,5 года инвесторы заявили 200 инициатив по развитию придорожного сервиса в регионе. Показатели были озвучены в ходе совещания в правительстве региона с участием глав муниципалитетов.

Управлению дорожного хозяйства республики во взаимодействии с Федеральным управлением автомобильных дорог «Приуралье» было поручено представить информацию по строящимся и планируемым площадкам отдыха. В этом году стоит задача – построить 450 новых объектов и модернизировать столько же действующих. За пять месяцев работа выполнена на треть. Несколько районов отстают в этом направлении. Главам муниципалитетов было дано поручение усилить работу в этом направлении.