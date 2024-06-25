«Урал-батыр» снова на сцене. В Уфе стартовал конкурс юных сказителей башкирского эпоса. На этот раз мероприятие приурочили к 450-летнему юбилею столицы.
В первый день участники продемонстрировали свои коллективные навыки, а сегодня выступят в сольном формате. В составе жюри – победители прошлых конкурсов, учителя башкирского языка и литературы, писатели и поэты, доктора наук.
По словам организаторов, география исполнителей эпического сказания растет с каждым годом. Впервые на уфимской сцене выступает молодёжь города Днепрорудный Запорожской области.