В Башкирии стали известны даты проведения выпускных для 9 и 11 классов

Глава ведомства также отметил, что в этом году из 9-х классов выпускаются более 50 тысяч человек, а из 11-х – порядка 15 тысяч. При определенных условиях школьники могут получить медали за особые успехи в учении первой или второй степени – золотую либо серебряную.

Получить серебряную медаль учащиеся могут в том случае если в аттестате будут стоять только две четверки, а по результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку и одному из предметов, которые они сдавали, необходимо набрать не менее 60 баллов. Для золотой медали нужно получить не менее 70 баллов по русскому и одному из предметов, которые сдавали выпускники.