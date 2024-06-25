В Башкирии женщина получила серьёзную травму в автобусе

В Учалах суд рассмотрел обращение местной жительницы, которая получила тяжёлую травму в автобусе. Она потребовала от госперевозчика компенсацию морального вреда.

В июле прошлого года женщина села в автобус №1. Водитель выбрал небезопасную скорость и наехал на «лежачего полицейского». От резкого толчка женщину подкинуло вверх – пассажирка упала на пол. С резкой болью её экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у пассажирки перелом одного позвонка. Женщина долго лечилась и даже перенесла операцию.