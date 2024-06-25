Радий Хабиров ознакомился с ходом строительства Дворца борьбы в Уфе

Объект планируем открыть 31 августа – в день 450-летия Уфы. Будет большой праздник. А осенью ожидаем приезд высоких гостей на форум «Россия – спортивная держава». Идея Дворца борьбы в том, чтобы ещё больше детей и взрослых могли заниматься спортом. При проектировании и строительстве объекта мы, конечно же, учитывали предложения атлетов и тренеров Федерации спортивной борьбы республики. Здесь также можно будет проводить масштабные соревнования и концерты. Важно, что рядом со зданием появились зоны для активного досуга уфимцев – теннисная, баскетбольная, футбольная площадки. А зимой будут заливать здесь каток.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан