Радий Хабиров ознакомился с ходом строительства Дворца борьбы в Уфе

Сегодня Глава Башкортостана ознакомился с ходом строительства Дворца борьбы в Уфе. Это один из ключевых объектов, которые возводят к юбилею столицы. Работы идут практически круглосуточно и находятся на завершающем этапе.
Почти 60 колонн уже облицевали мрамором. К слову, на одной из них выгравировали цитату Владимира Путина: «Борьба – очень яркий, захватывающий вид спорта», а также фразу Радия Хабирова: «Если быть упорным – мечты сбываются!». Параллельно идет благоустройство и озеленение территории. Там будут также прогулочная зона и спортивная арена. Дворец борьбы станет основной площадкой проведения международного форума «Россия – спортивная держава».
Объект будет состоять из спорткомплекса и школы борьбы. Большой зал будет способен вместить около 3,5 тыс. зрителей. Будут и другие тренировочные залы. Также будет работать медико-восстановительный центр, спа-комплекс, бассейн. Дворец борьбы будет принимать соревнования не только республиканского, но и всероссийского и международного уровней по разным видам спорта. Поэтому комплекс будет включать в себя еще и гостиницу для спортсменов.