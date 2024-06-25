Радий Хабиров ознакомился с ходом строительства Дворца борьбы в Уфе

Сегодня Глава Башкортостана ознакомился с ходом строительства Дворца борьбы в Уфе. Это один из ключевых объектов, которые возводят к юбилею столицы. Работы идут практически круглосуточно и находятся на завершающем этапе.

Почти 60 колонн уже облицевали мрамором. К слову, на одной из них выгравировали цитату Владимира Путина: «Борьба – очень яркий, захватывающий вид спорта», а также фразу Радия Хабирова: «Если быть упорным – мечты сбываются!». Параллельно идет благоустройство и озеленение территории. Там будут также прогулочная зона и спортивная арена. Дворец борьбы станет основной площадкой проведения международного форума «Россия – спортивная держава».

Объект планируем открыть 31 августа – в день 450-летия Уфы. Будет большой праздник. А осенью ожидаем приезд высоких гостей на форум «Россия – спортивная держава». Идея Дворца борьбы в том, чтобы ещё больше детей и взрослых могли заниматься спортом. При проектировании и строительстве объекта мы, конечно же, учитывали предложения атлетов и тренеров Федерации спортивной борьбы республики. Здесь также можно будет проводить масштабные соревнования и концерты. Важно, что рядом со зданием появились зоны для активного досуга уфимцев – теннисная, баскетбольная, футбольная площадки. А зимой будут заливать здесь каток.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Объект будет состоять из спорткомплекса и школы борьбы. Большой зал будет способен вместить около 3,5 тыс. зрителей. Будут и другие тренировочные залы. Также будет работать медико-восстановительный центр, спа-комплекс, бассейн. Дворец борьбы будет принимать соревнования не только республиканского, но и всероссийского и международного уровней по разным видам спорта. Поэтому комплекс будет включать в себя еще и гостиницу для спортсменов.

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