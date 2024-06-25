ФК «Уфа» начал подготовку к сезону в Первой лиге

Футбольный клуб «Уфа» вышел из отпуска и начал подготовку к сезону в Первой лиге. Наша команда проведёт сборы в подмосковных Люберцах с 28 июня по 11 июля, где проведёт три товарищеских матча.

Два соперника уже известны – владикавказская «Алания» и костромской «Спартак». Сегодня стало известно, что команду покинули нападающий Илья Молтенинов, хавбек Данил Григорьев и защитник Артём Самсонов. В свою очередь, «Уфа» продлила контракты с Вадимом Карповым, Шамилем Исаевым и Александром Перчёнком. Сезон в Первой лиге начнётся 20 июля.