В Уфе штаб «Единой России» отметил день рождения

Победить соперника в бою, не применяя рук, научиться наносить макияж, не обращаясь к услугам визажиста, и за несколько секунд разобрать автомат. Лайфхаками поделились в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Обо всем этом рассказали на дне рождения организации.

Учреждение работает только год, но уже показало хорошие результаты. Там провели более тысячи различных мероприятий, участниками которых стали почти 20 тыс. человек. В штабе плетут маскировочные сети, проводят занятия по йоге, также площадка стала одной из основных по сбору гуманитарной помощи бойцам для партнеров. Его посещают огромное количество школьников и студентов. Там создаются новые проекты.