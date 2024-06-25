Депутаты Башкирии обсудили новые законопроекты

Запрет на работу наливаек, обучение детей-сирот с ОВЗ за счёт бюджета региона и социально-экономическое развитие города Агидели. Сегодня прошло очередное заседание башкирского парламента. В повестке было порядка 50 вопросов. Участие в работе Госсобрания принял глава республики. Это, к слову, последняя встреча народных избранников в весеннюю сессию.

Дети-сироты с инвалидностью смогут переобучиться за счет бюджета республики. Этот законопроект был включен в повестку заседания. Средства выделят также на покупку учебной литературы, канцелярии и ежемесячное пособие, пока будет идти обучение. Размер и порядок выплат определит правительство региона.

Пивоваренные компании получат налоговые льготы. Преференции предусмотрены при соблюдении условий — они касаются заработной платы, численности сотрудников и прироста налоговых поступлений в бюджет региона. Предполагается, что законопроект позволит увеличить поступления в казну республики.

И если производителям пива достался от депутатов пряник, то вот наливайки получат кнут. Речь о небольших магазинах, расположенных в жилых домах и торгующих спиртным в ночное время. Зачастую такие точки прикрываются лицензией общепита. Теперь они будут соблюдать общие правила при продаже алкоголя.

После 23 часов также отныне невозможно будет играть во дворе МКД в футбол или теннис. Законопроект направлен на защиту покоя жильцов. Спортивные игры в позднее время допустимы, если есть разрешение.