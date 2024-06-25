В Уфе стартовали финалы «Школьной футбольной лиги»

Стартовали финалы республиканского этапа всероссийских соревнований «Школьная футбольная лига». В турнире выступают воспитанники команд общеобразовательных, а не профессиональных школ. В прошлом году проект был пилотным. С этого сезона только на региональном этапе выступили около 11 тыс. участников из 50 регионов страны.
В Башкортостане матчи лиги проводятся первый сезон, и проходят они по трем возрастам. Накануне в Уфе состоялись финальные игры среди юношей и девушек до 13 лет.
У девочек до финала добрались команды из Бирска и Салаватского района. У юношей в решающую стадию турнира попали футболисты Уфы и села Верхнеяркеево. Четыре сильнейших коллектива региона отправятся в сентябре в Москву на всероссийский финал. В следующие выходные лучших в школьной лиге будут выявлять среди команд юношей и девушек до 11 и 15 лет.