В Уфе стартовали финалы «Школьной футбольной лиги»

Стартовали финалы республиканского этапа всероссийских соревнований «Школьная футбольная лига». В турнире выступают воспитанники команд общеобразовательных, а не профессиональных школ. В прошлом году проект был пилотным. С этого сезона только на региональном этапе выступили около 11 тыс. участников из 50 регионов страны.

В Башкортостане матчи лиги проводятся первый сезон, и проходят они по трем возрастам. Накануне в Уфе состоялись финальные игры среди юношей и девушек до 13 лет.