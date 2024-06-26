В Уфе семье девочки за травму в батутном центре заплатят 250 тысяч рублей

Указанное стало возможным в результате необеспечения персоналом игровой зоны требований безопасности. В этой связи прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба. Суд удовлетворил требования прокуратуры частично и обязал выплатить 55 тысяч рублей.

Пресс-служба прокуратуры РБ