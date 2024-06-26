В Уфе семье девочки за травму в батутном центре заплатят 250 тысяч рублей

Факт травмирования 5-летней девочки в батутном центре проверила прокуратура Октябрьского районы Уфы, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Установлено, что в июле прошлого года ребенок сломал руку в одном из парков развлечений города, здоровью был причинен вред средней тяжести.
Однако прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный суд республики признал доводы прокуратуры обоснованными и обязал ответчика выплатить семье пострадавшей несовершеннолетней компенсацию в размере 250 тысяч рублей.