В Уфе семье девочки за травму в батутном центре заплатят 250 тысяч рублей

Факт травмирования 5-летней девочки в батутном центре проверила прокуратура Октябрьского районы Уфы, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Установлено, что в июле прошлого года ребенок сломал руку в одном из парков развлечений города, здоровью был причинен вред средней тяжести.    

Фото №1 - В Уфе семье девочки за травму в батутном центре заплатят 250 тысяч рублей

Указанное стало возможным в результате необеспечения персоналом игровой зоны требований безопасности. В этой связи прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба. Суд удовлетворил требования прокуратуры частично и обязал выплатить 55 тысяч рублей. 

Пресс-служба прокуратуры РБ

Однако прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный суд республики признал доводы прокуратуры обоснованными и обязал ответчика выплатить семье пострадавшей несовершеннолетней компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

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