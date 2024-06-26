Спортсмены из Башкирии завоевали медали «Кубка Шлеменко» по ММА

Башкирские спортсмены с медалями завершили один из важнейших всероссийских турниров страны «Кубок Шлеменко» по смешанному единоборству ММА. Соревнования собрали более 500 участников в возрасте до 20 лет из 26 регионов.

Одним из призёров стал Тимур Мирсаяпов. Он провёл два поединка и в финале уступил лишь в экстра-раунде. Сейчас цель Мирсаяпова – победа на первенстве ПФО, именно этот турнир даст спортсмену путёвку на первенство России.

Я сначала дзюдо занимался год, потом отец отдал меня в ММА, на сегодняшний день уже семь лет занимаюсь. Очень динамичный вид спорта, очень мужественный, сильный, этим нравится. Тимур Мирсаяпов, серебряный призёр всероссийского турнира «Кубок Шлеменко»

Нашу республику на соревнованиях представляли 14 спортсменов, прошедших отбор на первенстве республики. Ещё одну, уже бронзовую медаль завоевал Давид Акободжанян из Мелеуза. Отборочный сезон для наших бойцов на сегодняшний день закончен. Наши спортсмены не смогли пробиться в состав сборной России, однако развитие ММА в регионе, безусловно, идёт.