Врачи Башкирии спасли пациентку с кровотечением при язве

Врачи РКБ им. Куватова в Уфе пришли на помощь пациентке в тяжёлом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Фото №1 - Врачи Башкирии спасли пациентку с кровотечением при язве

В Мишкинскую ЦРБ доставили 65-летнюю женщину с жалобами на боли в животе, рвотой кофейной гущей и чёрным стулом. Пациентка при этом страдала от хронической язвы в течение 10 лет.

Врачи районной больницы обратились к специалистам РКБ им. Куватова для консультации о дальнейшей тактике лечения. Медики экстренно выехали на место по линии санитарной авиации. Была выполнена эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС), которая позволила выявить источник кровотечения — хроническая язва луковицы 12-перстной кишки. Врачам удалось провести комбинированный эндоскопический гемостаз и таким образом избежать большой полостной операции.

пресс-служба РКБ им. Куватова 

Процедура ЭГДС выполнялась в присутствии врачей-эндоскопистов районной больницы с подробными комментариями, объяснениями и демонстрацией. Это позволило обучить докторов навыкам эндоскопического гемостаза.

Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии под дальнейшее наблюдение.

Фото: РКБ им. Куватова. 

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