Врачи Башкирии спасли пациентку с кровотечением при язве

Врачи РКБ им. Куватова в Уфе пришли на помощь пациентке в тяжёлом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.
В Мишкинскую ЦРБ доставили 65-летнюю женщину с жалобами на боли в животе, рвотой кофейной гущей и чёрным стулом. Пациентка при этом страдала от хронической язвы в течение 10 лет.
Процедура ЭГДС выполнялась в присутствии врачей-эндоскопистов районной больницы с подробными комментариями, объяснениями и демонстрацией. Это позволило обучить докторов навыкам эндоскопического гемостаза.
Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии под дальнейшее наблюдение.
Фото: РКБ им. Куватова.