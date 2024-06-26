Врачи Башкирии спасли пациентку с кровотечением при язве

Врачи РКБ им. Куватова в Уфе пришли на помощь пациентке в тяжёлом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

В Мишкинскую ЦРБ доставили 65-летнюю женщину с жалобами на боли в животе, рвотой кофейной гущей и чёрным стулом. Пациентка при этом страдала от хронической язвы в течение 10 лет.